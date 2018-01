Tiririca assume na comissão de Educação e diz que tem muito para ajudar

Eduardo Bresciani, do estadão.com.br

O deputado Tiririca (PR-SP) assumiu nesta quarta-feira, 2, sua função de titular da comissão de Educação e Cultura da Câmara dizendo que tem muito com o que ajudar a comissão. Deputado federal mais votado do país, com mais de 1,3 milhão de votos, ele teve de passar por um teste na justiça eleitoral para provar que não é analfabeto.

“Sou um cara que tem uma vivência muito grande, graças a Deus. Exerci como palhaço de circo, sustentei seis filhos e estou aí até hoje. Então, eu tenho muita história, muita coisa para ajudar”, afirmou o deputado.

Sem fornecer detalhes, Tiririca afirmou que está trabalhando em seu primeiro projeto na Casa e que ele é voltado para o circo e os artistas populares.

Durante a reunião, vários deputados fizeram pronunciamentos defendendo a presença do colega no colegiado. De cara fechada durante quase toda a reunião, o deputado afirmou que a imprensa o confunde com seu personagem. “Vocês confundem o palhaço no trabalho lá com aqui, aqui é outra coisa, não pode brincar aqui porque tem o negócio do decoro”.



Tiririca rubrica seu nome na lista dos presentes da Comissão de Educação