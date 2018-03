‘Temos 14 milhões de empregos criados para vencer o medo’, afirma Dilma

Rodrigo Alvares , de Natal (RN)

A candidata do PT à Presidência da República, Dilma Rousseff, disse nesta quarta-feira, 28, durante evento da Sociedade Brasileira para Progresso da Ciência (SBPC), que o País “tem 14 milhões de empregos criados para vencer o medo outra vez”. “Somos capazes não só de vencer o medo, mas também de construir a esperança”. Dilma ressaltou seu papel na gestão do governo Lula. “Eu também represento a volta da auto-estima do brasileiro nele mesmo. Hoje todos sabem do que somos capazes.”

