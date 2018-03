Temer rebate críticas de Sérgio Guerra: ‘Não quero entrar nesse nível mais baixo da campanha’

O candidato a vice-presidente da República na chapa de Dilma Rousseff, Michel Temer (PMDB), respondeu nesta quinta-feira às acusações feitas ontem pelo presidente do PSDB, Sérgio Guerra. O tucano disse que “Temer é um guarda-roupa que ninguém quer nem faz questão”. Guerra disse que, ao contrário do vice de Dilma, Índio da Costa causa interesse nos eleitores.

Leia abaixo a resposta de Michel Temer:

“Coitadinho do Sérgio. Ele não é de guerra. Foi obrigado a fazer essas declarações. Mas eu não quero entrar nesse nível mais baixo da campanha. A Dilma e eu estávamos ontem em Natal no encontro da SBPC (Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência) para debater o avanço científico do País. Eles deveriam fazer a mesma coisa”.