Temer: medidas adotadas para resolver crise nos Transportes são adequadas

O vice-presidente Michel Temer disse nesta segunda-feira, 18, que a presidenta Dilma Rousseff está tomando as medidas adequadas para resolver os problemas surgidos no Ministério dos Transportes desde que a revista Veja publicou denúncias sobre a existência de um esquema de pagamento de propina envolvendo integrantes do ministério e do Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre (Dnit).

Segundo ele, as medidas adotadas são “as esperadas por aqueles que se preocupam com esse tema”.Temer fez a declaração após participar da reunião de coordenação política, comandada pela presidenta Dilma Rousseff. De acordo com Temer, o assunto não foi abordado na reunião de coordenação.

A reunião começou com um relato do ministro interino da Fazenda, Nelson Barbosa, sobre o panorama econômico internacional, com foco na Europa e nos Estados Unidos. A avaliação do governo é de que os Estados Unidos não irão entrar em uma crise econômica grave, relator Temer. Segundo ele, também não foram discutidas as medidas econômicas que o Brasil adotaria no caso de uma crise americana.

“A tendência que se discutiu lá [na reunião da coordenação política], e assim foi expressado pelo Nelson Barbosa, é de que seguramente os Estados Unidos não entrarão nessa crise. Agora, não analisamos eventuais medidas que virão se, eventualmente, houver uma crise.”

Medidas para o Plano Estratégicos de Fronteiras também foram avaliadas pelos ministros e pela presidenta Dilma Rouseeff. Participaram ainda da reunião os ministros da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, da Justiça, José Eduardo Cardozo, de Minas e Energia, Edison Lobão, da Secretaria de Comunicação, Helena Chagas, e do Planejamento, Miriam Belchior.