Temer: Governo não crê em votação do Código na próxima semana

Daiene Cardoso, da Agência Estado

SÃO PAULO – O vice-presidente Michel Temer afirmou nesta sexta-feira, 13, que o governo não está contando com a aprovação do Código Florestal para a próxima semana. Ao chegar à Universidade Presbiteriana Mackenzie, onde fará uma aula magna nesta manhã sobre reforma política, Temer afirmou que o governo espera um acordo entre os ambientalistas e os produtores rurais e que e que a uma solução negociada pode ajudar na repercussão internacional sobre o tema. “Eu sei que em questões ambientais é preciso tomar muito cuidado com as repercussões internacionais”, afirmou o vice-presidente.

Temer admitiu que o tema é polêmico e que a alteração do ânimos já era prevista. “O tema é polêmico, é natural que haja esta discussão e, de vez em quando, uma certa radicalização.” De acordo com o vice presidente, a expectativa é que em mais alguns dias o tema possa ser aprovado elo Congresso. “Um grande acordo é mais útil para o País, apelou Temer.

Dilma. De acordo com Temer, a presidente Dilma Rousseff, que cancelou sua viagem para o Paraguai por recomendação médica, passa bem e não há motivos para preocupação. “Eu disse a ela que ela está com uma aparência muito boa, mas que ela tem de descansar”, afirmou. Temer acredita que gripe forte que se transformou em uma pneumonia foi consequência de sua viagem à China. “Praticamente dez dias mudando de fuso horário, voltando para cá sem descansar minimamente, nem sequer um dia, acabada acontecendo isso. “É gripe forte, mas ela está muito bem.”