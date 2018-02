Temer defende que decisão sobre Pagot saia depois que ele voltar de férias

Leonencio Nossa, da Agência Estado

O vice-presidente da República, Michel Temer, defendeu nesta quarta-feira, 13, que a decisão sobre a permanência ou não de Luiz Antonio Pagot na diretoria-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) seja tomada só depois do retorno de Pagot de suas férias. “É preciso esperar o fim das férias”, disse Temer após encontro na vice-presidência com os ministros Nelson Jobim (Defesa), José Eduardo Cardozo (Justiça) e Izabella Teixeira (Meio Ambiente) para discutir ações do Plano Nacional de Fronteiras. Participaram também da reunião o ministro interino da Fazenda, Nelson Barbosa, e representantes da Receita Federal.