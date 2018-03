Temer coordena reunião para discutir recentes conflitos agrários

Tânia Monteiro, de O Estado de S.Paulo

O vice-presidente Michel Temer coordena, neste momento, reunião no Palácio do Planalto, para discutir os recentes conflitos agrários, que resultaram em quatro assassinatos de agricultores em menos de uma semana. O governo quer definir ações para evitar que novos conflitos aconteçam e pode decretar uma espécie de intervenção federal na tríplice divisa entre Amazonas, Acre e Rondônia.

Participam também da reunião o secretário executivo da Ministério da Justiça, Luiz Paulo Barreto; o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Gilberto Carvalho; o ministro do Desenvolvimento Agrário, Afonso Florence; além de representantes do gabinete militar, do Incra e da secretaria de Direitos Humanos.