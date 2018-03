Temer apoia adversário do PT em Santo André

André Mascarenhas

Um dos artífices da aliança nacional com o PT, o vice-presidente da República, Michel Temer, participou na noite desta terça-feira, 15, da cerimônia de filiação do secretário de Saúde e Gestão de Santo André, Nilson Bonome, ao PMDB. Homem forte do governo, Bonome é cotado para disputar a vice-prefeitura na chapa do atual prefeito, Aidan Ravin (PTB), que deve concorrer à reeleição. O PT é oposição na cidade, e já tem pelo menos cinco pré-candidatos à prefeitura na eleição do ano que vem.

Entre os nomes que disputam a indicação estão o da ministra do Planejamento, Miriam Belchior, do deputado estadual eleito Carlos Grana e do deputado federal Vanderlei Siraque. “O partido pretende definir o mais rápido possível um nome de consenso para disputar a prefeitura”, diz o secretário de comunicação do PT de Santo André, Carlos Augusto Alves dos Santos, para quem não há constrangimento no apoio do vice-presidente a um dos principais adversários do partido na cidade.

Santos garante que o PT continuará fazendo oposição a Aidan. “Uma coisa é a aliança nacional, outra é a realidade local.”

Além de Temer, participaram da cerimônia o ministro da Agricultura, Wagner Rossi (PMDB), e o presidente estadual do partido, Baleia Rossi. O prefeito de São Bernardo do Campo, Luiz Marinho, do PT, também compareceu. “Respeitamos o Luiz Marinho, mas não entendemos sua presença”, alfinetou o secretário do PT.

Baleia Rossi, por sua vez, comemorou a ida de Temer ao evento. “Esse foi o primeiro ato de filiação do Temer nessa nova fase do PMDB”, disse o presidente provisório do partido, que foi escolhido pelo vice-presidente para substituir o ex-governador Orestes Quércia, morto em dezembro, no comando do PMDB-SP. “O que queremos é escancarar as porta do partido para novas lideranças.”