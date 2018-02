Rosana de Cassia

O Tribunal de Contas da União levará hoje à tarde aos presidentes da Câmara e do Senado o relatório anual sobre fiscalização de obras do governo em 2010, aprovado hoje. Do total de 231 obras fiscalizadas, 32 apresentam irregularidades graves, com recomendação de paralisação, segundo o TCU. Caberá ao Congresso decidir sobre o bloqueio de recursos na Lei Orçamentária de 2011.