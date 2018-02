Suplicy topa desafio de lutar boxe com Popó

Ricardo Chapola

O senador Eduardo Suplicy (PT-SP) topou nesta segunda-feira, 31, em seu Twitter, o desafio proposto pelo ex-boxeador e deputado eleito Acelino Popó Freitas (PRB-BA), que brincou em chamar para lutar “dois metidos a lutadores de boxe”. Os alvos de Popó eram as figuras de Suplicy e do senador Magno Malta (PR-ES).

Suplicy afirmou que aceita o convite e luta com Popó “em qualquer hora e qualquer lugar”. O senador afirmou também que desafio servirá de preparação para os embates que enfrentará no Senado. Muito bem humorado, Suplicy posou para os fotógrafos fazendo alguns movimentos de boxe e admtiu ser mais fácil lutar com Popó que lidar com alguns colegas de bancada do PT na Casa.

A brincadeira foi feita pelo ex-lutador durante o evento de recepção dos novos parlamentares em Brasília. Amanhã, o Congresso inicará as atividades da nova gestão. O estadão.com.br fará cobertura completa aqui no Radar Político,via Twitter e com transmissão ao vivo pela TV Estadão.