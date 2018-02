Suplicy irrita PT com prévias, mas ganha cortejo do PSOL

Roldão Arruda, de O Estado de S. Paulo

O senador Eduardo Suplicy (PT-SP) voltou a irritar a cúpula petista no Estado ao defender a realização de prévias para a escolha do candidato à Prefeitura de São Paulo, em 2012. Mas, por outro lado, ele atraiu a atenção do PSOL. O deputado federal Ivan Valente (PSOL-SP) convidou-o a se filiar ao partido. Argumentou que seria melhor acolhido entre os socialistas do que entre petistas.

“Ele me disse que o PSOL tem muita afinidade com minhas posições éticas”, contou o senador. O deputado confirmou: “O Suplicy tem sido sistematicamente rejeitado no PT, mas seria bem vindo ao PSOL. Ele sempre foi muito solidário conosco no debate político nacional.”

O senador não pensa em se delisgar do PT, que ajudou a fundar e ao qual está filiado há 31 anos. Mesmo assim, antes de encerr ar a conversa, não deixou de perguntar ao deputado se o PSOL apoiaria sua aspiração política atual, que é a candidatura à Prefeitura de São Paulo. A resposta foi rápida: o senador teria que se submeter às previas do partido, mesmo estilo que defende para o PT.