Suplicy e Aloysio Nunes trocam farpas no Senado após provocação do petista sobre Serra

Agência Estado

A suposta demora do ex-governador José Serra em se lançar candidato do PSDB à Prefeitura de São Paulo desencadeou um debate com indiretas e provocações bem humoradas entre os senadores Eduardo Suplicy (PT-SP) e o tucano Aloysio Nunes (SP) no plenário do Senado. O petista apresentou uma charge publicada na edição de ontem do jornal Folha de S. Paulo na qual Serra aparece indeciso em relação a que caminho tomar e acaba batendo em um poste.

Aloysio Nunes respondeu à provocação com uma ironia. Segundo ele, foi Suplicy quem bateu em um poste – “um poste chamado Lula”, ao ter sido preterido, por desejo do ex-presidente em seu desejo de governar a capital paulista.