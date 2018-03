STJ aumenta indenização de colunista para filha de Lula

Agência Estado

SÃO PAULO – O Superior Tribunal de Justiça (STJ) aumentou em dez vezes a indenização que o colunista Gilberto Luiz di Pierro, conhecido como Giba Um, terá de pagar a Lurian Cordeiro Lula da Silva, filha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Giba Um terá de pagar agora R$ 100 mil. O ministro Luis Felipe Salomão afirmou que a cifra estipulada inicialmente não cumpre os dois objetivos de “desestímulo” e “compensação”.

Na decisão, o ministro levou em consideração a gravidade do dano causado por notícias consideradas “de forte carga valorativa” sobre Lurian e o ex-prefeito da cidade de Blumenau (SC) Décio Nery de Lima, a reincidência das publicações e a posição profissional e social dos envolvidos.

O colunista publicou em seu blog notícias as quais, conforme a decisão do ministro, fazem parecer que Lurian foi beneficiada “de forma escusa” pelo ex-prefeito de Blumenau, do PT. Na época da publicação dos textos, de dezembro de 2001 a janeiro do ano seguinte, Lula concorria ao seu primeiro mandato de presidente da República.

Conforme o site do STJ, Giba Um havia sido condenado em primeira instância a pagar R$ 10 mil. Lurian recorreu ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJ-SC) alegando que o valor estipulado para a indenização era irrisório. No entanto, a corte negou a apelação. A filha do ex-presidente Lula, então, recorreu ao STJ.