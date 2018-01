STF retoma julgamento sobre poder do CNJ

O Supremo Tribunal Federal (STF) retoma nesta quinta-feira, 2, o julgamento que delimitará o poder do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A sessão foi suspensa nesta quarta antes que os ministros decidissem a questão central da ação. Os ministros julgam ponto a ponto os artigos da resolução do CNJ que padronizou o trâmite dos processos administrativos no Judiciário, cuja constitucionalidade foi contestada pela Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB). Ontem, os ministros julgaram só três pontos da liminar concedida pelo ministro Marco Aurélio Mello em dezembro.

