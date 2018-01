Souza Santos é o sexto vereador paulistano a desembarcar do PSDB

Diego Zanchetta, de O Estado de S.Paulo

O vereador paulistano Souza Santos confirmou nesta terça-feira, 19, que está deixando o PSDB. Ele é o sexto parlamentar a abandonar o partido nesta semana, em meio às disputas entre representantes dos vereadores e alckmistas pelo comando da sigla em São Paulo.

Santos fez o anúncio no Plenário da Câmara Municipal da capital, e afirmou pelo Twitter que continuará “trabalhando pela nossa querida cidade de São Paulo”.

O nome de Santos chegou a ser listado entre os tucanos dissidentes nesta segunda-feira, 18, quando outros cinco vereadores anunciaram a desfiliação. Líderes do partido, no entanto, ponderaram que Santos estaria em dúvida se permaneceria ou não no PSDB.

Com a confirmação, o vereador deve migrar para o novo PSD, do prefeito Gilberto Kassab, junto com os também vereadores Dalton Silvano, José Police Neto e Ricardo Teixeira. Gilberto Natalini, que também integra o grupo dos dissidentes, já estaria quase fechado com o PV, enquanto Juscelino Gadelha caminha para o PPS. Todos os partidos compõe a base de apoio de Kassab.

Com a promessa de que será o secretário municipal do partido, o vereador Adolfo Quintas assegurou à cúpula tucana que permanecerá no PSDB. Ele está fora do País e deve voltar nos próximos dias.

