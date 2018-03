Soninha Francine vai coordenar parte da campanha digital de José Serra

Rodrigo Alvares

A ex-vereadora de São Paulo e ex-subprefeita da Lapa Soninha Francine (PPS) vai fazer parte da campanha presidencial de José Serra (PSDB) na web. De acordo com ela, “quero deixar as coisas mais claras e aprofundar a discussão como só a internet permite”. Soninha conversou sobre o assunto com o Radar Político no fim da manhã desta terça-feira.

Qual vai ser exatamente o seu papel na campanha digital de José Serra (PSDB)?

Soninha – Estamos conversando. Até onde a gente já decidiu, eu vou trabalhar no portal da campanha (serra45.com.br). Não é gerenciar o portal, mas gerenciar todo o conteúdo dos sites relacionados à campanha. Também vou trabalhar no layout. Na internet, dá para oferecer muitas coisas diferentes. Minha função é ver tudo o que está disperso e cuidar do conteúdo.

Como surgiu o convite?

Soninha – O Márcio Aith (coordenador de Comunicação da campanha de Serra) me convidou na última sexta-feira. Passei o fim de semana inteiro pensando no assunto. É legal que tenham me chamado por eu ser o antidogma do marketing eleitoral. É tudo o que eu queria.

O que pode ser feito de diferente em relação às campanhas digitais de Marina Silva e Dilma Rousseff, especialmente quanto aos últimos problemas envolvendo a Justiça Eleitoral?

Soninha – Não tem como evitar as picuinhas, mas também não tem como fugir disso. Cada um tem que questionar o adversário, sim. Tem havido muito abuso por parte da máquina oficial.

Já começou a trabalhar? O que você pretende fazer de diferente na campanha digital de Serra?

Soninha – Sim, estou analisando os sites. Prefiro dar um tratamento mais informativo. Tenho algumas ideias de mudanças para facilitar o acesso dos eleitores às propostas do Serra. Quero deixar as coisas mais claras e aprofundar a discussão como só a internet permite. Muita gente vai procurar os candidatos pela primeira vez através da internet.