Com forte esquema de segurança, Dilma descansa em Natal

Tânia Monteiro, enviada especial do Estado de S. Paulo

Um forte esquema de segurança protege uma ampla área em volta da Barreira do Inferno, em Natal, no Rio Grande do Norte, onde a presidente Dilma Rousseff descansa neste carnaval. Jornalistas encarregados de acompanhar a presidente alugaram uma lancha para tentar se aproximar do local pelo mar, mas foram barrados por uma embarcação da Marinha a cerca de oito quilômetros de onde Dilma Rousseff está.

Eles foram informados que precisariam manter distância de três milhas (5,6 quilômetros) por terra. Por mar, poderiam no máximo ficar meia milha além da corveta que protege o local, a uma distância total de 3,5 milhas (6,5 quilômetros). Dilma passa o carnaval na praia, acompanhada da família, sem compromissos oficiais.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

(Atualizado às 13h50 para acréscimo de informações)