Skaf recebe convite oficial e deve se integrar ao PMDB no dia 11

Gustavo Porto, da Agência Estado

O presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Paulo Skaf, candidato em 2010 pelo PSB ao Palácio dos Bandeirantes, foi convidado oficialmente nesta quinta-feira, 5, para se filiar ao PMDB. O convite foi feito em uma reunião, em São Paulo, da qual participaram o presidente do PMDB de São Paulo, deputado estadual Baleia Rossi, e a bancada da sigla na Assembleia Legislativa, os parlamentares Vanessa Damo, Itamar Borges e Jooji Hato. O ato da filiação ficou marcado para a próxima quarta-feira, 11, na sede do PMDB em Brasília.

O presidente da sigla em São Paulo negou que o presidente da Fiesp aporte na legenda com a reivindicação de uma candidatura em 2014. “O Skaf vem, na verdade, com o intuito de ajudar o PMDB, neste momento de crescimento do partido”, disse. “Ele não vem com uma reivindicação específica de candidatura.” Além de Skaf, o PMDB ganhará em breve o reforço de outro nome do PSB, o deputado federal Gabriel Chalita. O parlamentar é até o momento o candidato do PMDB para a Prefeitura de São Paulo, em 2012.

Skaf é o segundo integrante do PSB paulista que ingressa no PMDB, deixando a sigla do governador Eduardo Campos (PE). O presidente da Fiesp acompanha o deputado federal Gabriel Chalita, que deve oficializar a troca de legenda em junho. Principal aposta do PMDB para 2012, Chalita trocará de partido arriscando-se a perder o mandato.

Colaborou Andrea Jubé Vianna