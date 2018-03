Sites divulgam notícia falsa de que Serra criaria Ministério do Acarajé

Por Malu Delgado e Tiago Décimo

Mais um novo boato eleitoral caiu na rede esta semana, desta vez tendo como alvo o candidato do PSDB à Presidência, José Serra. Blogs de apoio à candidata do PT, Dilma Rousseff, reproduziram suposta página do Jornal A Tarde, na Bahia, cuja manchete seria: “Serra: Vou criar o Ministério do Acarajé”.

A manchete nunca existiu, tampouco a absurda promessa teria sido feita pelo tucano, que esteve na Bahia no último final de semana. Trata-se de uma grosseira montagem com a logomarca do jornal feita pelo site antitucano “Cloaca News” no sábado, difundida na rede com tom de verdade, sobretudo entre apoiadores da petista.

Na segunda-feira, 20, a notícia foi reproduzida em sites de jornalistas, como Paulo Henrique Amorim, e publicada no “Blog da Dilma” e no “Amigos do Presidente Lula”. Na terça-feira, 20, Amorim divulgou informação dizendo que se tratava de uma montagem feita pelo Cloaca News.

A foto utilizada na montagem propagada na internet foi publicada pelo mesmo jornal A Tarde em sua edição do dia 27 de agosto de 2009.

O editor de Política do jornal, Aldilson Borges, foi informado pelo Estado da utilização da imagem do diário na internet e confirmou se tratar de um boato.