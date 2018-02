Site divulga ranking de assiduidade do Congresso

Reportagem do site ‘Congresso em Foco’ publicada nesta quarta-feira, 12, traz o ranking de assiduidade da legislatura que se encerra no dia 31 de janeiro. Dos 633 deputados que exerceram mandato na atual legislatura, apenas o deputado capixaba Carlos Manato (PDT) esteve presente em todos os 422 dias em que houve sessões deliberativas.

Os deputados que mais se aproximaram dessa marca foram José Genoino (PT-SP) e Jofran Frejat (PR-DF), que tiveram apenas quatro faltas nesse mesmo período.

Ao todo, somente 32 deputados registraram mais de 400 presenças no período entre 6 de fevereiro de 2007 e 21 de dezembro de 2010.

Manato atribui sua assiduidade a uma determinação pessoal. “É um compromisso que tenho comigo mesmo, em primeiro lugar, com meus eleitores. Eu me considero um ‘caxias’”, disse.

Para José Genoino e Jofran Frejat, estar presente em plenário é o mínimo que um deputado deve fazer. “Sempre considerei isso um dever elementar. O mínimo que se pode fazer é não estar ausente nas votações”, afirmou Genoino, que se despede do Congresso no final deste mês. “Se você assume compromisso com a população de responder positivamente pelo mandato que está sendo concedido, você tem de estar presente”, declarou.

Leia a reportagem na íntegra