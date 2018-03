Site da Câmara divulga ‘credenciais’ de Romário e Tiririca: tetra campeão do Mundo e palhaço

Ricardo Chapola

Um dia depois de os deputados terem tomado posse em Brasília, o site da Câmara dos Deputados divulgou nesta quarta-feira, 2, as fichas de apresentação dos novos parlamentares. Dentre elas, a do deputado e ex-jogador de futebol Romário (PSB-RJ), na qual traz no item “Condecorações” os títulos de Tetra Campeão do Mundo de Futebol em 1994 e de Melhor Jogador do Mundo eleito pela Fifa deste mesmo ano conquistados pelo ex-atleta.

Outra celebridade que teve a ficha de apresentação publicada pelo site da Câmara foi a do deputado Tiririca (PR-SP), o mais bem votado nas eleições do ano passado. Nela, consta que as atividades profissionais do atual deputado são a de humorista, ator e cantor, como também o título de sua obra publicada: “As piadas fantárdigas do Tiririca”, de coautoria do próprio palhaço.