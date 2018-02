Silvio Torres, secretário de Habitação de SP, assume também a CDHU

Roberto Almeida

O secretário da Habitação, Silvio Torres, passou a acumular, desde esta segunda-feira, 10, o cargo de presidente da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU). A informação foi postada pelo secretário em seu perfil no Twitter. Ele foi indicado ao cargo pelo governador Geraldo Alckmin (PSDB).

Com isso, Torres terá pela frente a missão de tocar uma das vitrines da próxima gestão paulista, o BNDES da Habitação – projeto semelhante ao Minha Casa, Minha Vida, iniciado no governo Lula. A ideia é beneficiar famílias com renda de até três salários mínimos. Alckmin prometeu, durante a campanha, que o setor terá R$ 1 bilhão de investimento por ano.

O valor será aplicado via Fundo Garantidor. “Ele (fundo) foi criado no final do ano passado e agora vamos implementá-lo o mais rápido possível”, disse Torres.