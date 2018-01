Pelo menos cinco vereadores deixam o PSDB e desidratam partido em SP

Com informações de Diego Zanchetta e Gustavo Uribe

Pelo menos cinco vereadores do PSDB de São Paulo estão deixando o partido. A informação foi anunciada em coletiva nesta segunda-feira, 18, pelos parlamentares. Embora haja especulações sobre a ida de alguns destes quadros para o novo PSD, do prefeito Gilberto Kassab, o futuro dos parlamentares é incerto. Na coletiva, os dissidentes chegaram a anunciar a saída de outros dois vereadores, mas o líder do PSDB na Câmara, Floriano Pesaro, afirma que um garantiu que não deixaria o partido e outro estaria ainda analisando seu futuro.

Entre os parlamentares que participaram da coletiva está o presidente da Câmara Municipal, José Police Neto.

A debandada resulta de um processo de desgaste interno entre os vereadores e a nova direção municipal do partido, indicada pelo governador Geraldo Alckmin. “O PSDB está com um projeto de poder que foge aos princípios que nortearam a fundação do partido”, disse Police Neto, em referência ao fracasso das negociações para garantir espaço aos vereadores na Executiva municipal.

A saída dos vereadores altera o equilíbrio de forças na Câmara Municipal. Com sete vereadores a menos, a bancada do PSDB, que tinha 13 integrantes, passa a ter oito. E o PT, principal partido de oposição na capital, se torna o maior partido da Casa, com 11 assentos.

Executiva. O racha se agravou na semana passada, após a eleição do secretário estadual de Gestão Pública, Julio Semeghini, para à presidência do diretório municipal da sigla em São Paulo. Semeghini é fiel escudeiro de Alckmin.

Na semana passada, os dois grupos negociavam um acordo sobre a composição da Executiva municipal, órgão estratégico para definir os rumos do partido na eleição do ano que vem. Neste fim de semana, entretanto, veio à tona o conteúdo de uma reunião do diretório no qual integrantes do grupo de Alckmin teriam feito fortes críticas e ironias contra os vereadores. A repercussão teria sido o estopim para a debandada.

“É muito ódio contra nós no partido, por causa do compromisso que cumprimos em 2008 (apoio ao Kassab na eleição municipal)”, argumentou Natalini nesta segunda.

Durante a coletiva, Natalini atuou como uma espécie de porta-voz do grupo, e enumerou algumas críticas que teriam sido feitas aos vereadores: “vereador tem de ser tratado a peixeirada”, “vereador tem de pedir perdão” e “vereador tem de levar paulada”.

“Nós comunicamos o nosso desligamento do PSDB a partir deste momento. Não sabemos o destino partidário de cada um de nós particularmente”, disse. “O motivo dessa decisão é nossa exclusão do processo partidário de renovação e escolha da Executiva Nacional.”

Natalini informou que outros nomes da bancada do PSDB na Câmara podem deixar o partido nos próximos dias. “Alguns ainda estão pensando, estão analisando”, afirmou. “Temos sido ofendidos e desrespeitados.”

Contradição. Os cinco vereadores que participaram da coletiva são: Natalini, Ricardo Teixeira, Dalton Silvano, Juscelino Gadelha e Police Neto. Os vereadores Adolfo Quintas e Souza Santos, que não estavam presentes, chegaram a ser anunciados entre os dissidentes. Mas, segundo o líder do PSDB na Câmara Municipal, Floriano Pesaro, apenas os vereadores presentes estão, de fato, deixando o parido. “Eu falei com o Adolfo Quintas e ele disse que permanece. O Souza Santos está em dúvida”, garantiu o líder.

Natalini informou que o grupo recebeu convite de filiação de outras legendas. Nos bastidores, é discutida a entrada dos vereadores no PPS, PMDB ou PSD, sigla que está em processo de criação pelo prefeito Gilberto Kassab.

Alckmin. Os vereadores afirmaram que não têm “nenhum sentimento negativo” em relação ao governador Alckmin. Mas, na avaliação deles, ele teria perdido o controle do Diretório Municipal do PSDB da capital paulista.

Segundo Natalini, o ex-governador José Serra foi informado sobre a decisão da bancada. “O Serra já foi comunicado, recebeu com tristeza e fez um apelo para que nós não saíssemos”, disse.

Os vereadores informaram ainda que estão preparados para esclarecer à Justiça Eleitoral a decisão caso o PSDB questione o desligamento da legenda que pode levar a perda de mandato deles.

Segue a lista dos vereadores que estariam deixando o partido:

José Police Neto

Juscelino Gadelha

Ricardo Teixeira

Natalini

Dalton Silvano

Adolfo Quintas

Souza Santos

Colaborou André Mascarenhas, do Estadão.com.br

