Foto: Divulgação

Julia Duailibi

O candidato do PSDB, José Serra, passou a andar com uma câmera de vídeo a tiracolo. Tem feito imagens para abastecer os blogs e sites da campanha. Acima, logo após encontro com os candidatos ao Senado de Minas, Aécio Neves (PSDB) e Itamar Franco (PPS), em Belo Horizonte.