Serra terá ‘grande espaço’ na campanha, diz Aécio

Ricardo Chapola e Pedro Venceslau, enviado especial

Teresina – O senador Aécio Neves, candidato do PSDB à Presidência, afirmou nesta sexta-feira, 27, que o ex-governador José Serra terá “grande espaço” na campanha tucana nestas eleições. A declaração foi feita após Aécio ser informado que o PSD, do ex-prefeito Gilberto Kassab, decidiu apoiar o PMDB e não o PSDB na disputa ao governo de São Paulo.

O anúncio abre espaço para Serra ser o nome do PSDB na disputa ao Senado na chapa do governador Geraldo Alckmin, candidato à reeleição. O PSDB também buscava o apoio da legenda de Kassab e em troca da aliança o PSD poderia ficar com a vice na chapa ou com a vaga ao Senado.

“Fiquem tranquilos, o José Serra terá um bom espaço nesta campanha”, afirmou o senador ao desembarcar em Teresina. Na segunda, Aécio visitou Serra na capital paulista e pediu que o ex-governador entrasse na disputa e impedisse que Kassab fosse o candidato ao Senado na coligação tucana.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Questionado sobre o pedido, Aécio desconversou: “Essa é uma questão de São Paulo”.