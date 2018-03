Serra se reúne com Aécio Neves e Itamar Franco em MG

“Mesmo com clavícula fraturada, Itamar se reúne com Serra e Aécio para discutir campanha em Minas (Agência Brasil)

Pela terceira vez em dez dias, o candidato José Serra está em Minas Gerais. Serra, da coligação formada pelo PSDB, DEM, PPS, PTB e PT do B; o governador de Minas Gerais, Antonio Anastasia (PSDB), candidato à reeleição; o ex-presidente da República Itamar Franco (PPS) e o ex-governador Aécio Neves (PSDB), candidatos ao Senado, estão reunidos em Belo Horizonte.

Itamar chegou com o braço esquerdo em uma tipoia azul marinho. O ex-presidente contou que caiu em um acidente doméstico. “Eu fraturei a clavícula, mas está tudo bem”, afirmou Itamar, ao chegar à casa de Aécio, no bairro Anchieta, em Belo Horizonte. Dentro de alguns dias, ele retira a tipoia, mas até lá mantém a agenda de campanha inalterada.

A última vez que Serra esteve em Minas Gerais foi no último dia 20. Na região está a maior malha viária do país, no começo desta semana o candidato visitou o interior do estado. Durante a visita, ele defendeu a privatização das estradas como solução à má conservação das rodovias. Segundo o candidato, oito em cada dez estradas do país não apresentam as condições ideias.

Serra programou para hoje, no final da tarde, um comício ao lado de Anastasia, Aécio e Itamar. A concentração da campanha deles será no centro da cidade de Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, onde estão a refinaria Gabriel Passos e a fábrica automóveis da Fiat.

Os candidatos fazem uma caminhada pelo centro da cidade, depois seguem para o sindicato dos rodoviários e encerram a noite com uma conversa com líderes políticos e eleitores. Uma das ideias da coligação, que une os candidatos, é montar mais comitês de campanha pelo interior do Estado.”