Serra pede Neymar, Ganso e Robinho na Seleção Brasileira

Por Carolina Freitas

O palmeirense e presidenciável José Serra (PSDB) defendeu hoje (5) a escalação de três jogadores do Santos para a Seleção Brasileira. Para ele, o Santos é o melhor time brasileiro hoje. “O Santos devia ser a base da Seleção. Neymar,

Ganso e Robinho têm que jogar juntos. Está dando certo”, palpitou. “O Santos tem surtos de grande futebol que agradam a todo mundo. É o futebol no limite da irresponsabilidade. É como tem de ser.”

Apesar do palpite, Serra disse não querer encrenca com Dunga, técnico da Seleção. “Não vai me por em briga com o Dunga.” O tucano contou que sua declaração que mais repercutiu foi, depois de um jogo entre Palmeiras e Cruzeiro, em 1998. Ele criticou o técnico do time paulista na época, Felipão. “Eu disse: acho que o técnico (do Palmeiras) tem de aprender sobre futebol”, contou. “Anos depois ele comandou a Seleção campeã do mundo (em 2002). E me poupou. Virei fã de criancinha do Felipão.”