Serra participa de jantar com artistas no Rio

Roberta Pennafort / RIO

O candidato do PSDB à Presidência da República, José Serra, esteve nesta terça-feira, 14, à noite no restaurante Fiorentina, no Leme (zona sul do Rio), para um encontro com artistas. Quando chegou, às 23h, viu restaurante cheio. No local havia aproximadamente 200 pessoas divididas em mesas e outras tantas em pé. O candidato foi a todas as mesas cumprimentar os presentes e, até as 23h40, não havia discursado, nem falado com a imprensa.

Foto: Tasso Marcelo/AE

Foram convidadas 357 pessoas, entre diretores de cinema, atores, cantores e formadores de opinião. Estavam presentes o diretor Andrucha Waddington, os escritores Ferreira Gullar e Ivan Junqueira, os atores André Gonçalves e Maitê Proença e as cantoras Sandra de Sá e Jane Duboc.

Parte dos presentes declarou seu voto a Serra, como o ator Carlos Vereza e o cineasta Zelito Vianna. “Não existe contra ele nenhuma mácula. Acho importante os artistas se posicionarem”, disse Vereza. Outros, como Maitê Proença e o humorista Marcelo Madureira, do grupo Casseta e Planeta, vieram para ouvir as propostas para a área da cultura. “Como todo cidadão, estou tentando melhorar a qualidade do meu voto”, disse Madureira.

No site da candidatura não estão fechadas as propostas do projeto de governo. Para a área da cultura têm sido recebidas sugestões como a reforma da Lei da Meia Entrada, a instituição das aulas de música nas escolas e a extensão do evento Virada Cultural, nascido em São Paulo, para todo o País.