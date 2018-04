Serra lidera pesquisa para Prefeitura de São Paulo

estadão.com.br

O ex-governador José Serra (PSDB) aparece na liderança em pesquisa sobre a intenção de voto na eleição para prefeito de São Paulo em 2012, divulgada nesta segunda-feira, 26, pelo Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (Ibope). O vereador Netinho de Paula (PC do B) aparece na frente nos cenários em que o PSDB é representado por outros pré-candidatos.

A pesquisa, encomendada pela Rede Bandeirantes, mostra Serra com 20% das intenções de voto no cenário em que disputaria a Prefeitura com Netinho de Paula (14%), Paulinho da Força (8%), do PDT; Soninha Francine (6%), do PPS; Gabriel Chalita (5%), do PMDB; Fernando Haddad (4%), do PT; e Guilherme Afif Domingos (3%), do PSD. Dos entrevistados , 29% votariam em branco ou nulo e 9% estão indecisos.

Em outro cenário, com Paulo Skaf (PMDB) no lugar de Chalita, o tucano lidera com 18%, contra 15% de Netinho. Paulinho da Força, Soninha e Afif mantêm a mesma posição, enquanto Haddad atinge 5% e Skaf teria 4%. Com estas opções, 30% votariam em branco ou nulo e 9% seguem indecisos.

Apesar do destaque, Netinho tem também a maior rejeição dentre os pré-candidatos, com 48% dos entrevistados indicando que não votariam nele em qualquer circunstância. Serra aparece com a terceira pior rejeição, com 39%, atrás de Paulinho da Força, que tem 44%.

Nesta terça-feira, 27, o Partido Republicano Brasileiro (PRB) divulgou uma nota oficial em protesto pela ausência do pré-candidato Celso Russomanno na pesquisa. Segundo quanto divulgou o Jornal da Band, para realizar o estudo o Ibope ouviu 1330 eleitores dos dias 3 a 6 de dezembro.