Serra encontra Richa para desatar o nó do Paraná

Por Ana Paula Scinocca, de Brasília, e Julia Duailibi

O pré-candidato do PSDB à Presidência, José Serra, se encontrou hoje, em São Paulo, com o prefeito de Curitiba e pré-candidato ao governo do Paraná, Beto Richa (PSDB), para desatar o nó tucano no Estado. A tendência é que o senador Osmar Dias (PDT-PR), que não esteve no encontro desta tarde, concorra à reeleição e indique o vice na chapa encabeçada por Richa.

Dias estava reticente em aceitar a proposta, feita pelo próprio Serra, de indicar o vice de Richa, com quem não mantém boa relação. O desejo do pedetista era disputar o governo paranaense. O senador, no entanto, teria cedido depois de ter sido informado pelo ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, que o PT do Paraná não conseguiu convencer a petista Gleisi Hoffmann a ser vice em uma chapa encabeçada por ele.