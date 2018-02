Serra e Russomanno estão tecnicamente empatados na disputa pela Prefeitura de SP

de O Estado de S.Paulo

O candidato do PSDB, José Serra, e o candidato do PRB, Celso Russomanno, estão tecnicamente empatados na disputa pela Prefeitura de São Paulo, segundo pesquisa Datafolha divulgada neste sábado, 21.

Serra continua em primeiro lugar, com 30% das intenções de voto, enquanto Russomanno soma 26% das intenções de voto – o empate técnico ocorre em função da margem de erro da pesquisa, de três pontos para cima ou para baixo.

A distância entre os dois candidatos caiu três pontos porcentuais desde a última pesquisa, divulgada em 27 de junho, quando Serra tinha 31% das intenções de voto e Russomanno, 24%.

No segundo pelotão, aparecem também tecnicamente empatados Fernando Haddad (PT) e Soninha Francine (PPS) com 7%, além de Gabriel Chalita (PMDB) com 6% e Paulinho da Força (PDT), com 5%.

Segundo o levantamento, Serra lidera as taxas de conhecimento e rejeição dos candidatos. O tucano é conhecido por 99% dos eleitores e rejeitado por 37% – seu maior índice negativo desde setembro de 2011.

A pesquisa ouviu 1.075 eleitores entre os 19 e 20 de julho e foi registrada no TRE-SP sob o número 00110/2012.