Serra é multado pela quinta vez por propaganda antecipada

Por Carol Pires

Pela quinta vez o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) multou José Serra, candidato a presidente da República pelo PSDB, por campanha eleitoral antecipada. A multa – aplicada neste sábado por causa de uma inserção regional veiculada na TV e no Rádio em março – é de R$ 5 mil para Serra e R$ 7,5 mil para o diretório do PSDB em São Paulo.

As gravações ressaltaram as ações de José Serra como governador de São Paulo e ministro da Saúde no governo de Fernando Henrique Cardoso. O programa termina com a frase: “A experiência garante o avanço.”

O ministro relator, Joelson Dias, avaliou que as inserções, narradas por Serra na condição de pré-candidato à presidência, se limitam “durante todo o tempo, a enaltecer algumas de suas ações como Governador de São Paulo e Ministro de Estado”.

Na avaliação do ministro, ao fazer promoção pessoal e concluir a mensagem com a frase “a experiência garante o avanço” o PSDB e Serra tiveram a intenção de transmitir ao eleitor de que Serra era quem garantiria tal avanço, caracterizando, assim, propaganda eleitoral antecipada.