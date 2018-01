Rivais na eleição, Serra e Haddad têm primeiro encontro

estadão.com.br

Pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo, o ex-governador José Serra (PSDB) e o ex-ministro Fernando Haddad (PT) tiveram o primeiro encontro nesta segunda-feira, 27, na festa de aniversário de 70 anos do presidente nacional do PC do B, Renato Rabelo, em um restaurante de São Paulo.



Vanessa Strop/Divulgação/PC do B

Serra e Haddad chegaram a ter uma breve e descontraída conversa, ao lado de Renato Rabelo.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.



Vanessa Strop/Divulgação/PC do B

O prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab (PSD), também prestigiou o evento.



Vanessa Strop/Divulgação/PC do B

O vice-presidente da República, Michel Temer, marcou presença no encontro.