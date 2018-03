Serra rebate crítica e diz que Ciro tem ‘imaginação fértil’

estadão.com.br

O ex-governador de São Paulo, José Serra, rebateu nesta segunda-feira, 21, a declaração do ex-ministro Ciro Gomes sobre sua atuação na Constituinte e afirmou que o rival político tem “imaginação fértil”, em artigo publicado em seu blog pessoal.

De acordo com Serra, os fatos citados por Ciro na crítica recente jamais aconteceram. “Qualquer interessado pode pesquisar os anais da Constituinte ou a imprensa da época. Não encontrará nada do que ele diz a meu respeito. Não apresentei uma só emenda, não votei em uma só proposta, não proferi um só discurso com aquele conteúdo”, escreveu.

Serra afirma ainda que Ciro manifestou “preconceito contra São Paulo e contra o Rio de Janeiro” nas declarações. No texto, ex-governador detalha a própria atuação na Constituinte em relação aos temas citados pelo rival.

Ao final do artigo divulgado nesta segunda-feira, Serra ainda faz críticas diretas a Ciro: “A verdade está de um lado, Ciro Gomes está de outro; de um lado, estão os fatos; do outro, a imaginação fértil deste senhor, especialmente quando se refere a mim. Às vezes, suspeito que seja um caso clínico.”

Acusação. Em entrevista à TV UOL realizada na semana passada, o ex-ministro Ciro Gomes disse que, enquanto participava da Constituinte, Serra “desmontou o sistema de incentivos fiscais que compensariam o Nordeste das assimetrias competitivas” e “queria acabar” com a Zona Franca de Manaus.