Serra discute reforma política com presidente do PT

O ex-governador José Serra se encontra ainda nesta segunda-feira, 16, com o presidente nacional do PT, Rui Falcão, na Assembleia Legislativa de São Paulo. A reunião será no gabinente do presidente da Assembleia, deputado Barros Munhoz (PSDB), e foi combinada entre as assessorias de Serra e Rui Falcão.

Nesta tarde, o presidente do PT participou de um debate com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre o assunto. Estiveram presentes também o governador de Pernambuco Eduardo Campos, presidente do PSB, e o presidente do PC do B, Renato Rabelo.

Na quarta-feira, 11, Serra discutiu reforma política com o vice-presidente da República, Michel Temer, em Brasília. O ex-governador é um dos defensores do sistema distrital de votação. Nesse modelo, Estados e cidades seriam divididos por distritos e cada candidato pode disputar votos em apenas uma área. A definição pela escolha do sistema eleitoral é o ponto que mais divide opinião entre as lideranças dos partidos. / Colaborou Lilian Venturini

