Serra continua maratona de entrevistas a rádios populares nesta sexta

Por Luciana Nunes Leal, do Rio

O pré-candidato do PSDB à Presidência, José Serra, continua amanhã, no Rio, a maratona de entrevistas a rádios populares. Está prevista a participação do tucano no Programa Francisco Barbosa, da Rádio Tupi. Em janeiro deste ano, a petista Dilma Rousseff, ainda ministra, foi entrevistada pelo mesmo apresentador. No início da tarde, Serra almoça com empresários na sede da Associação Comercial do Rio. Depois, grava entrevista para a emissora de TV católica Rede Vida.