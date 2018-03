Serra confirma fama de hipocondríaco

Por Clarissa Oliveira

A fama de hipocondríaco conquistada pelo governador José Serra (PSDB) ao longo dos anos foi confirmada. Quem disse foi ele próprio, ao discursar em uma cerimônia do dia da comunidade árabe, na noite de ontem, no Clube Monte Líbano.

Sentado ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a apenas algumas cadeiras de distância de sua provável rival na corrida presidencial, a ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, disse que um dos setores em que a comunidade árabe tem “um peso enorme” é a medicina. “Agora comecei a conviver, embora não seja médico, fui ministro da Saúde, mas também como hipocondríaco, com muitos médicos que são árabes.”

Serra divide com Lula um médico de origem árabe, o cardiologista Roberto Kalil Filho. O presidente não perdeu a chance de brincar com o tucano. “Vocês perceberam no discurso do Serra que ele terminou sendo o único estrangeiro aqui. Porque não tem a cara de árabe que eu tenho. Agora, de qualquer forma, nós o tratamos muito bem aqui e já o consideramos meio árabe”.