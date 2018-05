Serra comparece a evento com Alckmin e Dilma

Estadão.com.br

No evento desta terça-feira, 13, além de várias personalidades política, uma chamou a atenção: o ex-candidato à Presidência José Serra. Desde que não conseguiu êxito na sua empreitada pela Presidência da República, o tucano andava recluso e não participa com tanto empenho da vida política. Batalhou pela presidência do partido, depois pela presidência do Instituto Teotônio Vilela, até que aceitou presidir o Conselho Político, criado pela Executiva Nacional do partido. Atualmente, Serra dedica-se a seu site e ao twitter.