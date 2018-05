Serra comenta interpelação e prega fim de baixarias na campanha

Por Eduardo Kattah, de Montes Claros (MG)

O pré-candidato do PSDB à Presidência da República, José Serra, comentou há pouco a interpelação protocolada nesta segunda-feira, 7, contra ele pelo PT, no Fórum criminal da Barra Funda, zona oeste de São Paulo.

Na ação, o PT pede que Serra confirme declarações nas quais responsabilizou a presidenciável petista Dilma Rousseff pela encomenda de um suposto dossiê contra ele.

“Eu já disse que isso é factoide. O que precisa acabar é a baixaria, é (a prática de) contratar arapongas, é espionar, é denegrir famílias”, afirmou Serra ainda no aeroporto de Montes Claros, em Minas, onde desembarcou para encontro com lideranças políticas da região norte do Estado.

“Precisa acabar no Brasil que a cada eleição, como em 2006, a gente fique encontrando essas coisas que não fazem nenhum bem ao processo democrático”.

Ao lado do ex-governador Aécio Neves (PSDB) e do governador mineiro Antonio Anastasia (PSDB), o presidenciável tucano participa ainda nesta segunda de um encontro com dezenas prefeitos no Automóvel Clube, em Montes Claros.