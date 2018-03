Serra busca votos de produtores frustrados com “PAC do Cacau”

Andrea Jubé Vianna

O candidato do PSDB à Presidência, José Serra, desembarca neste sábado (17) na Bahia, onde visitará os municípios de Ilhéus e Itabuna. O roteiro foi confirmado pela senadora Marisa Serrano (PSDB-MS), responsável pela agenda do candidato.

Serra fará um périplo pela região, famosa pelas culturas de cacau, dendê e pelas seringueiras, e ouvirá as reclamações dos produtores locais. Ele pretende transformar em votos a insatisfação dos políticos e produtores rurais diante das promessas não cumpridas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para a região, como o “PAC do Cacau”. Há dois anos, o presidente Lula esteve em Itabuna e Ilhéus para lançar o “Plano de Desenvolvimento e de Diversificação Agrícola na Região Cacaueira do Estado da Bahia”, batizado de PAC do Cacau.

“Nós, definitivamente, vamos recuperar a indústria cacaueira nesta região, vamos salvar a produção de cacau e, mais ainda, vamos fazer uma combinação perfeita entre a seringa, o cacau e o dendê”, discursou Lula, no dia 9 de maio de 2008. “Era quase uma profissão de fé a gente resolver esse problema do cacau”, arrematou.

Os cacauicultores sofreram, nos últimos 20 anos, com a praga conhecida como “vassoura de bruxa”. O pacote anunciado por Lula previa a renegociação de cerca de R$ 700 milhões em dívidas dos cacauicultores e medidas de apoio à produção.

No entanto, as medidas anunciadas foram parcialmente implementadas. Somente neste ano, Lula sancionou uma lei concedendo desconto de 30% sobre as dívidas de até R$ 100 mil dos produtores de cacau da região, segundo anunciou da tribuna o senador César Borges (PR-BA), que reclamou da “burocracia” do Ministério da Fazenda.

Na visita ao Estado, Serra será ciceroneado pelo candidato ao governo, Paulo Souto (DEM), e por lideranças da oposição, como os deputados do DEM, ACM Neto, candidato à reeleição, e José Carlos Aleluia, candidato ao Senado. No Estado, entretanto, o governador Jaques Wagner (PT), que disputa a reeleição, lidera a corrida ao Palácio de Ondina.