Serra almoça com PMDB e se reúne com PSDB e PP em Porto Alegre

Por Ana Conceição

O pré-candidato do PSDB à Presidência da República, José Serra, está em Porto Alegre hoje, onde almoça com a bancada do PMDB na Assembleia Legislativa gaúcha. É a segunda vez neste mês que o ex-governador encontra integrantes da legenda no Rio Grande do Sul, que tem o prefeito de Porto Alegre, José Fogaça, como pré-candidato ao governo do Estado, em oposição à candidata tucana, a governadora Yeda Crusius. Em âmbito nacional a aliança do PMDB é com o PT, de Dilma Rousseff.

Depois do almoço com o PMDB, Serra se encontra com a executiva estadual do PSDB, por volta das 15h. O PP também deve participar dessa reunião. A legenda é assediada pelo PSDB, que quer seu apoio para tentar reeleger a governadora Yeda Crusius. Em nível nacional, o PP-RS já anunciou apoio à pré-candidatura de José Serra.

No início de maio, O pré-candidato tucano visitou o interior gaúcho – Santa Maria e Santa Rosa – e depois a capital. Em Santa Maria, foi ciceroneado pelo prefeito Cezar Schirmer, do PMDB.