Serra agradece militância on-line e promete seguir no Twitter

Bruno Siffredi, do estadão.com.br

Um dia após sair derrotado pela segunda vez de uma disputa pela Presidência da República, o candidato do PSDB José Serra usou o Twitter nesta segunda-feira, 1º, para agradecer o apoio da militância tucana na internet. “Sou muito grato aos 43,6 milhões de brasileiros e brasileiras que votaram em mim. E agradeço especialmente a vocês aqui do Twitter por tudo!”, escreveu.

Serra declarou que o apoio na web foi “a maior vitória” conquistada na campanha. “Disse no meu discurso ontem (domingo, 31) que nesses meses duríssimos, onde enfrentamos forças terríveis, vcs (sic) alcançaram uma vitória estratégica no Brasil.”

“Sonhamos juntos o sonho de um país onde os políticos fossem servidores do povo e não se servissem do nosso povo”, concluiu o tucano, que prometeu continuar utilizando o site para se manter em contato com os eleitores. “Eu estava aqui (no Twitter) antes da minha candidatura e continuarei. Eu gosto daqui.”

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em seguida, Serra reiterou: “Respondo à maior dúvida que surge aqui: sim, continuarei conversando com vocês, + de 556 mil seguidores. Eu não vou mudar.”