Serra agradece apoio enquanto tucanos mineiros avaliam que anúncio fortalece projeto de Aécio em 2014

estadão.com.br

O ex-governador e pré-candidato à Prefeitura de São Paulo José Serra voltou a se manifestar pelo Twitter na manhã desta terça-feira, 28. Desta vez, Serra agradeceu as manifestações de apoio recebidas pela rede social. “Recebi pelo Twitter inúmeras manifestações de apoio à minha disposição de disputar a Prefeitura de SP. Agradeço o carinho. Conto com vocês!”, disse o tucano.

No partido, a decisão repercutiu como um passo à consolidação da candidatura de Aécio Neves à Presidência da República em 2014. Segundo reportagem de O Globo, os tucanos de Minas Gerais manifestaram satisfação pelo fortalecimento do projeto do partido, mas nos bastidores interpretam como um passo importante para a candidatura de Aécio. “A decisão dele (Serra) é muito importante para o PSDB”, diz o deputado federal e presidente do diretório regional, Marcus Pestana. De acordo com ele, o acordo PSD e PT em São Paulo configuraria na perda de apoio do partido de Kassab em definitivo.

Já os líderes de oposição ao governo Dilma Rousseff avaliam que, com Serra, passa a ser real a chance de vencer a disputa em SP. Segundo Demóstenes Torres (DEM-SP) “qualquer reforço à candidatura de oposição é bem vindo”.