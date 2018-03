Senador do PT defende mínimo de R$ 560

Eduardo Bresciani

O senador Paulo Paim (PT-RS) defendeu abertamente nesta sexta-feira a elevação do salário mínimo para R$ 560 neste ano. Ele afirmou que a posição tem o apoio de alguns deputados do PT e cobrou que o governo reabra a negociação.

“Tenho conversado com as centrais sindicais e com deputados, inclusive alguns do PT, e há muita gente pedindo um entendimento em torno dos R$ 560,00”, disse Paim.

O PT estuda fechar questão para obrigar que todos os seus parlamentares votem pelo salário mínimo de R$ 545, como deseja o governo federal. A votação deve acontecer na próxima quarta-feira.

