Senador do DF emprega contador em seu gabinete

O senador Gim Argello (PTB-DF) contratou como assessor o seu contador, Cícero Gomes, sócio de uma empresa de contabilidade. Reportagem do O Globo desta quarta-feira, 15, afirma ainda que, entre 2009 e 2011, o contador constava como motorista da Terceira Secretaria do Senado. Cícero Gomes disse prestar serviços contábeis ao senador há 30 anos.

Na avaliação do senador, a situação do contador é regular. Cícero Gomes afirmou que não responde mais pela empresa da qual é sócio, atualmente gerida por sua filha e por uma funcionária. De acordo com a reportagem, no entanto, o contador não foi encontrado no escritório e não no gabinete do senador quando procurado para comentar sua atuação no Senado. “Eu saio para resolver coisas para ele na rua. Eu não trabalho com horário, eu trabalho a hora que ele precisa”, disse. O contador recebe R$ 3,2 mil e não precisa bater ponto, conforme ato da Primeira Secretaria do Senado.

No ano passado, reportagens também revelaram o emprego de funcionários particulares do ex-ministro do Turismo Pedro Novais. O motorista da mulher de Novais era contratado pela Câmara e a ex-governanta de sua casa passou a ser recepcionista do ministério. Já desgastado no cargo, Novais pediu demissão após as denúncias.