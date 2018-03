Senado pode ter CPI para investigar Ecad

Eduardo Bresciani, do Estadão.com.br

O Senado poderá ter uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar denúncias de fraudes no Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad), que é responsável pelo pagamento de direitos autorais.

O requerimento, de iniciativa do senador Randolfe Rodrigues (PSOL-AP), foi protocolado na quarta-feira, 11, e as 28 assinaturas já foram conferidas pela Secretaria-geral da Mesa. O próximo passo é a leitura do requerimento em plenário. Após a leitura, assinaturas podem ser retiradas ou acrescentadas e a CPI será realizada se for mantido o apoio de 27 senadores.