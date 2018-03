Senado não deve votar indicação de novos diretores do BC

Eduardo Bresciani, do estadao.com.br em Brasília

O líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB/RR), disse que não serão colocadas em votação ainda nesta noite as indicações dos novos diretores do Banco Central. Segundo Jucá, os longos debates da votação do salário mínimo impedirão a apreciação dos nomes para o BC.

Jucá vai checar com a base aliada se haverá quórum para votar as indicações nesta quinta-feira, 24, caso contrário o tema só poderá ser apreciado na próxima terça-feira, 1º de março, quando haverá nova sessão deliberativa. “Não tem nenhum problema se isso acontecer”, disse o senador.

Nesta quarta, a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) realizou sabatina com Altamir Lopes e Sidnei Marques, indicados para as diretorias de Administração e de Liquidação e Controle de Operações de Crédito Rural do Banco Central, e aprovou ambos.