Senado instala comissão para reforma política

Rosa Costa

BRASÍLIA – Na presença do vice-presidente da República, Michel Temer e de outras autoridades do Executivo e do Judiciário, realiza-se nesta terça-feira, 22, no plenário do Senado o ato de instalação da Comissão que no prazo de 45 dias vai propor mudanças na estrutura política do País. De acordo com o senador Francisco Dornelles (PP-RJ), que preside a comissão, serão examinados 11 temas estratégicos que já são alvo de propostas na Comissão de Constituição e Justiça da Casa. Entre eles o financiamento público das campanhas eleitorais ; alteração nas regras de escolha dos suplentes dos senadores e o voto distrital.

Participam da solenidade, além do presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP)que criou a comissão, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, o presidente da Câmara dos Deputados, Marcos Maia e o ministro do STF, José Antonio Tofolli, que preside a comissão de reforma eleitoral, instalada no ano passado no Senado.