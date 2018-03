Sem quatro ministros, STF tem sessão ‘esvaziada’

A sessão do Supremo Tribunal Federal (STF) estava vazia nesta quarta-feira, 11. Dos 11 ministros, quatro estão em viagem aos Estados Unidos, entre eles o presidente da Corte, Cezar Peluso. Com quatro ministros fora do país, as sessões de julgamento dessa semana não terão processos constitucionais na pauta.

Pela legislação brasileira, decisões sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de leis ou atos normativos somente podem ser tomadas se presentes na sessão pelo menos 8 dos 11 ministros. Estão em viagem aos Estados Unidos também os ministros Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Ellen Gracie. Ambos estão em Washington para participar de um encontro de magistrados brasileiros e norte-americanos.

?