Sem mostrar arrependimento, Requião admite que perdeu a paciência com repórter

André Mascarenhas e João Domingos

O senador Roberto Requião (PMDB-PR) justificou em plenário as ameaças contra um repórter e o confisco de seu gravador como uma atitude de defesa contra a “manipulação” de suas palavras. Alegando ter percebido nas perguntas sobre a pensão que recebe como ex-governador do Paraná um tom de provocação, “ao estilo CQC”, Requião afirmou ter partido para a ação com o intuito de impedir que o jornalista “editasse a entrevista”.

“Reconheço que ontem (segunda) perdi a paciência”, disse o senador na tribuna do Senado, em discurso reproduzido em seu site. Requião disse ainda ser vítima de “bullying” – a palavra de origem inglesa da moda, que significa o assédio e a violência de uma pessoa mais forte sobre uma mais fraca.

“Acho que é um momento correto para resolvermos esse problema e acabarmos com o abuso, com esse verdadeiro bullying que sofremos, nós, os brasileiros, parlamentares ou não, nas mãos de uma imprensa, muitas vezes, absolutamente provocadora e irresponsável”, disse Requião no discurso.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Nesta segunda-feira, 25, ao entrevistar Requião, o repórter Victor Boyadjian, da Rádio Bandeirantes, perguntou sobre a aposentadoria de R$ 24 mil que o senador tem como ex-governador do Paraná. Dizendo-se provocado, Requião tomou o gravador do repórter, apagou seu cartão de memória e publicou a entrevista em seu site.

No discurso, Requião conta sua versão para o episódio, e afirma ter sido procurado pelo repórter para comentar “os riscos da alta da inflação”. “Respondi perguntas sobre o tema, e na sequência o repórter busca vincular a inflação à pensão que eu recebo por ter sido três vezes governador do Paraná. Também respondi às perguntas dele sobre o assunto. Respondi uma, respondi duas, e na terceira vez, irritei-me com a insistência. Entendi que não era mais uma entrevista. Que havia, nas perguntas, doses de provocação. Ao estilo CQC, ou Pânico”, pontuou.

“Foi quando perdi a paciência e peguei o gravador do repórter. Por que o fiz? Para que ele não editasse a entrevista, não a picotasse, não a desfigurasse. Peguei o gravador, copiei a entrevista e a publiquei, na integra, em minha página na internet. Quem quiser saber como foi a entrevista, acesse a página e ouça”, justificou.

Requião usou ainda a tribuna para criticar reportagens sobre o incidente, acusando parte da imprensa de “plantar ruídos que se afastam completamente da verdadeira natureza dos fatos”. Disse não ser verdade a versão de que teria se recusado a responder perguntas sobre a pensão e atacou os que o acusaram de tentar censurar a reportagem. “A entrevista está toda ela na internet, postada por mim. Quis evitar que a entrevista fosse editada, não confiando no repórter, por ver nas perguntas dele uma tentativa de me por em armadilha. Quis, assim, ter eu mesmo o controle da entrevista, publicando-a integralmente sem trucagens.”

O senador lembrou a revogação da Lei de Imprensa pelo Supremo para pedir a criação de uma legislação para garantir, a quem se sentir lesado pelos meios de comunicação, o direito de resposta. E afirmou que irá reapresentar projeto seu, aprovado no Senado em seu primeiro mandato, e barrado na Câmara, para “garantir à parte que se julgar lesada acesso rápido aos meios de comunicação para o restabelecimento da verdade”.

Sem mostrar arrependimento por seu ato, Requião citou Jesus Cristo para dizer que, muitas vezes, a indignação é uma virtude. “Às vezes eu perco a paciência. Ontem eu perdi a paciência. Talvez não devesse, mas perdi. Há momentos em que a paciência é virtude. Em outros, a virtude é a paciência. Há momentos, no entanto, que a indignação é santa, como foi santa a indignação do Cristo no conhecido episódio dos vendilhões do tempo.”